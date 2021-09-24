Ajax Beşiktaş maçı kapalı gişe!
Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacakları maçın biletlerinin tükendiğini duyurdu! Salı günü oynanacak maçta 52 bin taraftar tribünde yer alacak.
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş’ın C Grubu’nun 2. hafta karşılaşmasında oynayacağı Ajax mücadelesi kapalı gişe! Hollanda ekibi, hükümetin corona tedbirlerini yumuşatıp tam kapasite taraftara izin vermesinin ardından tüm biletlerin tükendiğini açıkladı.
28 Eylül Salı günü TSi 19.45’te Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak karşılaşmada 52 bin Ajax taraftarı tribünde olacak.
Ajax-Beşiktaş maçı Hollanda’da corona pandemisi başladıktan bu yana tribünlerin tam kapasiteyle dolacağı ilk karşılaşma olacak.