Ajax-Beşiktaş maçında hakemden çok tartışılacak karar

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında hakem Benoit Bastien'in verdiği bir karar, büyük tartışma yarattı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Ajax’a konuk oldu. Maçın başlarında 10. dakikada Michy Batshuayi ile bir topu direkten dönen Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 yenik tamamladı. Bu pozisyon dışında rakip kalede etkili olamayan Beşiktaş, kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası daha hareketli bir görüntü sergileyen Beşiktaş, maçın 63. dakikasında aradığı golü de buldu. Savunmanın yaptığı pas hatasında Kenan Karaman araya girerek topu çaldı. Ceza sahasına giren Kenan, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak Ajax-Beşiktaş maçının hakemi Benoit Bastien, Kenan’ın faul yaptığı belirterek golü iptal etti.

Bu karar büyük tartışma konusu yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Kenan’ın yaptığı hareketin nizami şarj olarak değerlendirilmesi fikrinde birleşti. Ayrıca hakemin erken düdük çalmasından dolayı Video Yardımcı Hakem’in (VAR) de devreye giremediğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA DA TARTIŞMALI KARARA İMZA ATMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın son dakikasında sarı-lacivertli takım penaltı kazanmıştı. 90. dakikada kazanılan penaltıda Pelkas’ın vuruşunu kaleci kurtarmış, dönen topu Berisha ağlara göndermişti.

Ancak o maçın da hakemi olan Benoit Bastien, VAR’dan gelen uyarı sonrası golü iptal etmişti. VAR'da yapılan incelemede Berisha'nın ceza sahasına Pelkas'ın vuruşundan önce girdiği tespit edilmiş ve Eintracht Frankfurt lehine çift vuruş verilmişti.

TEKRAR EDİLMEMESİ GÜNDEME OTURMUŞTU

Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın kaleciden dönen topu tamamlayarak gole çevirdiği penaltı atışının tekrarlanmayarak doğrudan iptal edilmesinin ardından birçok tartışma yaşanmıştı.

IFAB Kural Kitabı, gol ile neticelenmeyen bir penaltı vuruşu öncesinde hücum oyuncusu tarafından yapılan ihlal varsa endirekt serbest vuruş çalınması gerektiğini söylüyor. Eğer Dimitris Pelkas'ın penaltısı doğrudan ağlara gitseydi, penaltı vuruşu iptal edilmeyecek ve atış tekrar edilecekti.