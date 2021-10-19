Ajax, Dortmund’a tarihi hezimeti tattırdı!

Ajax, Dortmund'u Hollanda'da gövde gösterisi yapıp 4-0 yenerek temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı grupta 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Alman temsilcisi bu skorla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı yenilgisini tattı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Ajax ile Dortmund karşı karşıya geldi. Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazanmayı başardı. Beşiktaş’ın da yer aldığı grupta bu maça çıkarken 6’şar puana sahip iki takımın mücadelesinde Hollanda devi, Dortmund’a şans tanımadı.

Ajax 11. dakikada Tadic ile 1-0 öne geçerken, 25’te Blind’in attığı golle durumu 2-0’a getirdi. Dakikalar 57’yi gösterdiğinde Antony takımını 3-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Ajax’ın golcüsü Haller 72. dakikada sahneye çıkarak grupta oynadıkları 3. maçında 6. golünü atmayı başararak durumu 4-0’a getirdi.

Bu sonucun ardından Ajax grupta 9 puana yükselirken, Dortmund 6 puanla 2. sırada kaldı. 3. sıradaki Sporting’in 3 puanı bulunuyor. Temsilcimiz Beşiktaş ise puansız 4. sırada…

İki takım Almanya’da 3 Kasım Çarşamba günü yeniden karşılaşacak.

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