Ajax – Feyenoord maçında ortalık karıştı! Taraftarlar çıldırdı, maç tatil edildi

Ajax - Feyenoord maçında ortalık fena karıştı... 3 farklı geriye düşen ev sahibi Ajax'ın taraftarları sahayı yabancı madde yağmuruna tutunca mücadele tatil edildi.

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Hollanda Eredivisie Ligi’nde oynanan Ajax-Feyenoord maçında istenmeyen olaylar yaşandı…

Ajax’ın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısında son şampiyon Feyenoord 3-0’lık üstünlük yakaladı. 37. dakika itibariyle rakibin 3 farklı üstünlük kurması Ajax taraftarlarını çileden çıkardı ve sahaya yabancı madde yağdı. Hakem tribün olayları nedeniyle 3 kez oyunu durdurdu.

Ajax, 4 sene üst üste gelen şampiyonluğun ardından önce geçen sezon tahtı Feyenoord'a verdi, bu sezona da 7 maçta 2 galibiyet ile başladı. Bugün Feyenoord'a karşı iç sahada 3-0 geriye düşünce de taraftar iyice çıldırdı.

3. GOLÜN ARDINDAN FİLM KOPTU



Konuk ekip Feyenoord’un 9 ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao ile bulduğu gollerin ardından ev sahibi Ajax’ın taraftarları, sahayı yabancı madde yağmuruna tuttu. Hakem tarafından 2 kez durdurulan oyun, olaylar yatıştırılamayınca 3. duraklamanın ardından tatil edildi. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.

Lige kötü başlayan Ajax’ın, bu maç öncesinde 4 mücadele sonrasında sadece 1 galibiyeti bulunuyordu. 5 maç oynayan Feyenoord’un 11, 4 maçı bulunan Ajax’ın ise 5 puanı bulunuyordu.