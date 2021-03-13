Akhisarspor, Boluspor’u tek golle geçti

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Akhisarspor’a 1-0 mağlup oldu. 83. dakikada gelen golün ardından ev sahibi takım 29 puanda kalırken, konuk takım 25 puana yükselerek 16. sırada yer aldı.
12. dakikada Çekdar Orhan, ceza sahası dışından şansını denedi. Boluspor kalecisi Selmani, topu güçlükle kornere çeldi.
23. dakikada gelişen Boluspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Araz'ın şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağı kurtardı.
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Araz’ın sert şutunda top kaleci Lukac’ta kaldı.
39. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ceza sahasına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Lukac topu kornere çeldi.
74. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topu alan Delarge'ın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.
83. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Nelik'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Oğuzhan Berber, Emin Bayram, Aykut Demir, Burak Asan (Poepon dk. 86), Gökhan Sazdağı, Araz Abdullayev (Alican Özfesli dk. 70), Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Çeçenoğlu (Hamza Gür dk. 82), Kasongo (Diouf dk. 70)
Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Köksal, Ensar Bilir, Hajdarevic, Burak Bekaroğlu, Muhsin Yıldırım
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Akhisarspor: Lukac, Orhan Taşdelen, Semih Gören, Berat Pınar, Doğukan Nelik, Onurcan Güler, Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan (İlke Nelik dk. 90+2), Delarge (Taku dk. 76), Peter (Bertuğ Bayar dk. 90)
Yedekler: Halil Yeral, Keita, Sissoko, Yavuz Serkan Özbakan, Alim Aykut Esgi, Cengiz Demir, Ramazan Civelek,
Teknik Direktör: Mustafa Göksu
Gol: Doğukan Nelik (dk. 83) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Gökhan Sazdağı (dk. 90+4) (Boluspor)
Sarı kartlar: Burak Asan (Boluspor), Keita (Akhisarspor)