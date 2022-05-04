Akhisarspor dört yılda tepetaklak

2018’de Türkiye Kupası’nı kazanıp gittiği Avrupa Ligi gruplarında Sevilla’ya kök söktüren Akhisarspor'un rüyası kısa sürdü.

Sozcu.com.tr

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Türk futbolunun yakın geçmişteki en büyük sürprizlerinden birine imza atıp 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'un zirvedeki rüyası 4 yılda kabusa döndü.

Akigo, 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında mücadele ederken evinde Sevilla'ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmadaki direnciyle takdir toplamıştı. Aynı yıl üst üste 2. kez Türkiye Kupası'nda finale çıkmayı da başaran Ege ekibi sezon sonunda ise Süper Lig'e veda etmişti.

2. LİG'E TUTUNAMADI

2019-20'de yeniden Süper Lig'e dönme şansını Play-Off yarı finalinde Karagümrük'e elenerek kaçıran Akhisarspor'da o günden sonra serbest düşüş başladı.

Geçen sezon 1. Lig'i 16. sırada bitirip küme düşen yeşil-siyahlılar, bu yıl da TFF 2. Lig'e tutunamadı. Beyaz Grup'taki sezonun son maçında Amed Sportif'e 2-1 mağlup olan Akhisarspor, üst üste 2. kez küme düşme acısı yaşayıp kendisini 14 yıl sonra 3. Lig'de buldu.

Akigo 4 yılda Avrupa Ligi'nden 3. Lig'e düşmüş oldu.