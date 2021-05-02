Akhisarspor nereden nereye… Avrupa’dan 2. Lig’e

Henüz 2018 yılında Türkiye’deki en önemli 3 kupadan 2’sini kazanıp UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi gruplarda temsil eden, ilçede Avrupa devi Sevilla’yı ağırlayan Akhisarspor, 2019’da Süper Lig’den düştükten sonra TFF 1’inci Lig’e de sezon bitmeden mendil salladı. Bu sezonun ilk yarısında kadrosundaki futbolcuları mali sıkıntı nedeniyle kaybeden yeşil-siyahlılarda devre rasında alınan 8’i yabancı 27 futbolcu da takımı kurtarmaya yetmedi.

Giresunspor’a deplasmanda 3-0 yenilerek 33 maçta 29 puanda kalan Akigo, son hafta öncesi kurtuluş umutlarını kaybedip 11 yıl sonra 2’nci Lig’e geriledi. Tarihinde ilk kez 2008’de 3’üncü Lig’den 2’nci Lig’e yükseldikten sonra basamakları hızla çıkıp yıllarca Süper Lig takımı olan Akhisarspor, en son 2009-2010 sezonunda 2’nci Lig’de yer almıştı. 2019’da Süper Lig’de küme düşüp tarihinin ilk düşme acısını yaşadıktan sonra geçen yıl 1’inci Lig’de Play-Off oynayıp lige dönüş umudunu ıskalayan Akhisar, bu sene ise acı sondan kurtulamadı.

Sezon boyunca yönetimsel krizlerle boğuşan Akhisarspor’da takımın küme düşmesinin ardından kulüpteki 9 yabancı oyuncu da serbest kalıp ayrılacak.

MANİSA’YA 2 SEVİNÇ 2 ACI

Manisa futbolu profesyonel liglerde bu sezon en köklü 2 kulübünün küme düşmesinin acısını yaşarken 2 takımını da üst liglere uğurladı. 2005-2012 yılları arasına iki farklı dönemde Süper Lig’de yer alıp kenti en üst kademede temsil eden ilk kulüp olan Manisaspor, üst üste 4’üncü yıl da küme düşme acısı yaşadı.

TFF 1’inci Lig’den başladığı düşüşte geçen sezon amatöre düşmekten corona virüsü pandemisiyle küme düşmenin tek sezonluğuna kaldırılması üzerine kurtulan tarihi kulüp, bu yıl ise kaderine razı oldu. Manisaspor 3’üncü Lig 1’inci Grup’u 12 puanla son sırada tamamlayıp 37 yıl sonra profesyonel liglere veda ederek amatöre döndü.

Akhisarspor ve Manisaspor küme düşme acısı yaşarken Manisa Futbol Kulübü, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun galibiyet, puan ve gol rekorları kırarak tarihinde ilk kez 1’inci Lig’e çıktı. Somaspor da 3’üncü Lig 3’üncü Grup’tan ilk kez adını 2’nci Lig’e yazdırdı.