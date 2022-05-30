Akhisarspor’a kayyum atandı! 4 yılda inanılmaz çöküş

2018’de hem Türkiye Kupası’nı hem de Süper Kupa'yı kazanıp tarihi ilklere imza atarak ülkemizi Avrupa Ligi gruplarında temsil eden Akhisarspor'a kayyum atandı.

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Türk futbolunun yakın geçmişteki en büyük sürprizlerinden birine imza atıp 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisarspor’un zirvedeki rüyası 4 yılda kâbusa evrildi. 2018’de Süper Kupa’yı da kazanan ve ülkemizi Avrupa Ligi gruplarında temsil eden Akhisarspor bu sezon düştüğü 3. ligde kayyum şokuyla karşı karşıya kaldı.

Bazı kulüp üyelerinin açtığı dava sonunda Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevcut yönetim kuruluna tedbir konulup kayyum atanmasına karar verdi. Kulüp, yeniden üyeliklere açılacak ve ardından da seçime gidecek. Mevcut yönetim üyeliklere kısıtlama getirmişti.

Üst üste 2. kez Türkiye Kupası’nda finale çıkmayı da başaran ve birinde kupayı alan Ege ekibi o sezon sonunda Süper Lig’e veda etmişti.

2. LİG’E TUTUNAMADI

2019-20’de yeniden Süper Lig’e dönme şansını Play-Off yarı finalinde Karagümrük’e elenerek kaçıran Akhisarspor’da o günden sonra serbest düşüş başladı.

Geçen sezon 1. Lig’i 16. sırada bitirip küme düşen yeşil-siyahlılar, bu yıl da TFF 2. Lig’e tutunamadı. Beyaz Grup’taki sezonun son maçında Amed Sportif’e 2-1 mağlup olan Akhisarspor, üst üste 2. kez küme düşme acısı yaşayıp kendisini 14 yıl sonra 3. Lig’de buldu.

Akigo 4 yılda Avrupa Ligi’nden 3. Lig’e düşmüş oldu.

KAYYUMUN GÖREV SÜRESİ 4 AY

Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararlarlar şöyle:

“1-Davalı AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’ne 28/03/2021 tarihli genel kurul toplantısı ile seçilen yönetimin yetkilerinin HMK 389. Maddesi gereğince TEDBİREN DURDURULMASINA,

2-Davalı yanın kayyım talebinin reddine, 3-AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’ne 30/05/2022 tarihi itibariyle 55435302670 TC Kimlik numaralı Av. TAYYAR ÜNSAL ve 45265641834 TC Kimlik numaralı ABDÜLKADİR YAVUZ ÖZDEM’in KAYYIM OLARAK ATANMALARINA, 4-Kayyım Av. Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdem’e; 28/03/2021 tarihli olağanüstü genel kurul ile seçilen yönetimin TÜM YETKİLERİNİN VERİLMESİNE,

Kayyımların yetkilerinin derneğin bir sonraki yapılacak olağan genel kurul kararına kadar devamına, yetkilerinin 4 ay ile sınırlı olmasına,

5-Kayyımlara emek ve mesailerine karşına ayrı ayrı aylık 10.000,00’ar TL ücret taktirine..” masrafın davalı dernekten karşılanmasına,

6-Ara kararın Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Akhisar Dernekler Masası, Manisa İl Dernekler Müdürlüğüne, davalı derneğe ve taraflara bildirilmesine, Dair; dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.