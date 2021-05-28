Akhisarspor’dan vahim çağrı: Küme düşersek kapanma tehlikesi yaşarız

TFF 1’inci Lig’den 2’nci Lig’e düştükten sonra profesyonel liglerde küme düşmenin corona virüsü pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle 1 sezonluğuna tekrar kaldırılmasıyla ilgili kampanyaya katılan Akhisarspor’da yönetim yeni bir açıklama yaptı.

Akhisarspor’dan yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin 2019-2020 sezonunda 1’inci Lig’de Play-Off’a kalmasına rağmen Süper Lig’e yükselemediği, pandemi şartları nedeniyle bu sezon için denk bütçenin oluşturulamadığı, sezonun ilk yarısında kadronun dağıldığı kaydedildi. Akhisarspor’un Süper Lig’den kalma borçlarının da bulunduğu vurgulanan açıklamada kulüp küme düşerse borçlarını ödemesi imkansız hale geleceği için kampanma tehlikesi yaşayacağı belirtildi.

KAPANMA TEHLİKESİ

Yönetim, “Kulübümüzün küme düşmesi, Süper Lig döneminden kalma borçların ödenmesini neredeyse imkansız hale getirecek ve belki de ülkemizi UEFA Avrupa Liginde temsil etmiş bu güzide ilçe takımımız kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Akhisarspor, “Bu sezon da yine bu sebeplerden ötürü küme düşmenin kaldırılmasını, Süper Lig’de yer alma hedefinin heyecanından mahrum kalan Akhisarspor taraftarı adına talep ediyoruz. Küme düşmenin kaldırıldığı 2019-2020 sezonunun son 9 haftasını etkileyen salgın süreci, 2020-2021 sezonunun tamamında devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

“BU SEZON KÜME DÜŞME KALDIRILMALI”

“Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı, kulübümüz gelecek sezon hak ettiği yer olan Süper Lig’de yer alabilmek için TFF 1’inci Lig’de yeniden yer almalıdır” denilen açıklama, bu sezon liglere veda eden takımların gelecek sezon da yollarına aynı ligde devam etmesi gerektiği aktarıldı.

Akhisarspor, açıklamasını, “Bu konuda federasyonumuz tarafından adil bir nihai kararın verileceğine inandığımızı belirtiriz” cümleleriyle noktaladı.

NEREDEN NEREYE?

Süper Lig’de Gekas, Niasse, Rodallega, Seleznyov, Vaz Te, Bilal Kısa gibi yıldızların yer aldığı kadrolarıyla 7 yıl boyunca aralıksız mücadele ederken Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanan Akhisarspor, 2 sene içinde kendisini 2’nci Lig’de buldu.

Henüz 2018 yılında Türkiye'deki en önemli 3 kupadan 2'sini kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi gruplarda temsil eden, ilçede Avrupa devi Sevilla'yı ağırlayan Akhisarspor, 2019'da Süper Lig'den düştükten sonra TFF 1'inci Lig'e de sezon bitmeden mendil salladı. Bu sezonun ilk yarısında kadrosundaki futbolcuları mali sıkıntı nedeniyle kaybeden yeşil-siyahlılarda devre arasında alınan 8'i yabancı 27 futbolcu da takımı kurtarmaya yetmedi.