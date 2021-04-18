Akhisarspor’un ligde kalma umutları azaldı

TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından 16. sıradaki ev sahii takım 26 puana yükselirken, konuk takım da 53 puanla 6. sırada yer aldı.
Manisa temsilcisinin son 3 maça girerken, 15. sıradaki Menemenspor ile puan farkı 5…
Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serdar Diyadin, Mehmet Kapluhan
Akhisarspor: Halil, Semih (Gökmen dk. 61), Doğukan, Göksu, Kadir, Cihat (Bertuğ dk. 46), Mert, Lawal (Onurcan dk. 83), Çekdar (Sissoko dk. 61), Delarge (Berat dk. 88), Taku
Yedekler: Milan Lukac, Orhan, Hasan Ali, A. Toure, İlke Nelik
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Altınordu: Erhan, Rahmi, Kahraman, Yusuf, Muzaffer (Emre dk. 46), Furkan, Ahmet, Oğulcan, Recep (Burak dk. 68), Metehan, Enis (Hüsamettin dk. 67)
Yedekler: Mertcan, Yiğit, Furkan, Yiğithan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Delarge (dk. 68) (Akhisarspor), Enis (dk. 8 pen.) (Altınordu)
Kırmızı kartlar: Taku (dk. 82) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Doğukan (Akhisarspor), Oğulcan, Ahmet, Kahraman, Yusuf (Altınordu)