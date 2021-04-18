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Akhisarspor’un ligde kalma umutları azaldı

Akhisarspor, play-off'a kalma yarışı veren Altınordu ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma savaşında son 3 maça girilirken umutlarını azalttı.

Güncellenme: 18:55, 18/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Akhisarspor’un ligde kalma umutları azaldı

TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından 16. sıradaki ev sahii takım 26 puana yükselirken, konuk takım da 53 puanla 6. sırada yer aldı.

Manisa temsilcisinin son 3 maça girerken, 15. sıradaki Menemenspor ile puan farkı 5…

MAÇTAN DAKİKALAR

  • 5. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kadir'in sert şutunda Erhan'dan seken top direkten oyun alanına döndü.
  • 7. dakikada Ahmet'in Halil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
  • 8. dakikada penaltıyı kullanan Enis, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 0-1
  • 22. dakikada Ahmet'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Enis'in şutu az farkla auta gitti.
  • 43. dakikada Cihat'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye vuruşunda top az farkla auta çıktı.
  • 47. dakikada Delarge'ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Çekdar'ın pasında Bertuğ topu boş kaleye gönderemedi.
  • 57. dakikada Emre'nin penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Recep'in şutunu Halil son anda uzaklaştırdı.
  • 68. dakikada Sissoko'nun ceza sahasına ortasında arka direkte Delarge topu ağlara gönderdi. 1-1
  • 90+2. dakikada Metehan'ın ön direğe yaptığı ortada Ahmet'in dokunuşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serdar Diyadin, Mehmet Kapluhan

Akhisarspor: Halil, Semih (Gökmen dk. 61), Doğukan, Göksu, Kadir, Cihat (Bertuğ dk. 46), Mert, Lawal (Onurcan dk. 83), Çekdar (Sissoko dk. 61), Delarge (Berat dk. 88), Taku

Yedekler: Milan Lukac, Orhan, Hasan Ali, A. Toure, İlke Nelik

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Altınordu: Erhan, Rahmi, Kahraman, Yusuf, Muzaffer (Emre dk. 46), Furkan, Ahmet, Oğulcan, Recep (Burak dk. 68), Metehan, Enis (Hüsamettin dk. 67)

Yedekler: Mertcan, Yiğit, Furkan, Yiğithan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Delarge (dk. 68) (Akhisarspor), Enis (dk. 8 pen.) (Altınordu)

Kırmızı kartlar: Taku (dk. 82) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Doğukan (Akhisarspor), Oğulcan, Ahmet, Kahraman, Yusuf (Altınordu)