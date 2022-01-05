AKP ve CHP’li siyasilerden Trabzonspor’a çağrı

Devre arası transfer yasağının kaldırılması için imza toplayan Eskişehirspor yönetiminin imza talebine olumsuz yanıt veren Trabzonspor’a, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi eski başkanı Burhan Sakallı ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer çağrıda bulundu.

Kemal ATLAN

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Devre arası transfer yasağının kaldırılması için imza toplayan Eskişehirspor yönetimi borcun sabit kalması şartıyla, ara transfer döneminde transfer yasağının kaldırılmasına yönelik Trabzonspor kulübünden imza talep etti. Trabzonspor kulübü, Eskişehirspor’dan gelen bu talebi reddederken, siyasilerden de çağrı geldi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi eski başkanı Burhan Sakallı, Eskişehirspor’un, Trabzonspor’dan borçlarını silmesini istemediğini belirttiği sosyal medya paylaşımında, “Eskişehirspor, sizden borçlarının silinmesini değil, mevcut borçları baki kalmak şartıyla, ara transfer dönemi için muvafakatınızı istiyor. Centilmenlik bunu gerektirmez mi?” ifadelerine yer verdi.

“ESKİŞEHİRSPORUMUZ YAŞAMALI”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehirspor'un yaşatılması ve iki şehir arasında yaşanan olumsuz hislerin ortadan kaldırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Eskişehirspor yönetiminin talebinin karşılanmaması sonrası ortaya çıkan duruma ilişkin kaygılarını paylaşan Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İlk baktığınızda iki kulüp arasında alacak verecek meselesi gibi görünüyor. Ancak iki takım da Türkiye'nin önemli takımlarından. Eskişehir'imiz de, Trabzon da Anadolu kulüplerinin simgesi olan kentler arasında. Kentler, kentlerde yaşayan insanlar arasında bir olumsuz hislerin olması kaygı verici. Umudumuz bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması. İki şehir de spor ile yatıp kalkan şehir. Eskişehir milletvekili olarak futbol federasyonu yetkilileri ve Trabzon milletvekilimiz ile bu konunun çözülmesi için görüştüm. İmza verilmediği için ortada olumsuz bir hava var. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Bunun için kimin ne gücü yetiyorsa seferber olmalı. Bu taraftarlara yönelik bir hamleye getirilmemeli. Kimin elinde ne güç varsa, elinden geleni yapmalı. Daha fazla olumsuz hisler beslenmemesi için bir an önce adım atılmalı. Eskişehirspor'umuz yaşamalı.”