AKP’den Trabzonspor’a ziyaret
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş maçı öncesinde AKP milletvekillerinin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.
AKP Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Cemal Öztürk, Cengiz Demirkaya, Emine Zeybek, İbrahim Aydın, Kadir Aydın, Metin Yavuz, Muhammed Balta, Salih Cora, Şeyhmus Dinçel, Zekeriya Birkan ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcıları Yalçın Orhan ve Zeyyat Kafkas'ın yer aldığı ziyarette, milletvekilleri bordo mavili kulübe başarı dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ahmet Ağaoğlu, günün anısına tüm konuklara forma hediye etti.