AKP’li Vekil Salih Cora’dan TFF’ye: Aksi bir durum…

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, TFF seçimleri ile ilgili yaptığı paylaşımda yönetime alınmasını istediği ismi söyleyerek "Aksi bir durum bizi üzer. Hatta hasmane bir tutum olur" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 16 Haziran’da yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu öncesi AKP Trabzon Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AKP Grup Yönetim Kurulu Üyesi Salih Cora’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Salih Cora “TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmesi doğru ve isabetli bir karardır. Bu kararından dolayı Trabzonspor başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz. TFF Başkan adayı camiamızın bu isteğini dikkate almalı. Aksi bir durum bizi üzer. Hatta hasmane bir tutum olur” ifadelerine yer verdi.

TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmesi doğru ve isabetli bir karardır.Bu kararından dolayı Trabzonspor başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz. TFF Başkan adayı camiamızın bu isteğini dikkate almalı. Aksi bir durum bizi üzer. Hatta hasmane bir tutum olur.@TFF_Org — Salih CORA (@corasalih) June 13, 2022

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ise Mustafa Hacıkerimoğlu’nu yeni TFF yönetiminde yer almasını istemediği biliniyor.

ALİ SÜRMEN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetimi’nin, TFF Yönetim Kurulu’na Mustafa Hacıkerimoğlu’nu önerdiğini söylemişti.

Ali Sürmen, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“TFF üyemiz Mustafa Hacıkerimoğlu hakkında Trabzonspor Yönetim Kurulu’nun TFF Yönetim Kurulu’na önerilme kararı var. Aksi bir karar olmayacağına göre, Mehmet Büyükekşi’nin oluşturmaya çalıştığı yeni kurulunda, olmayan bahaneleri var gibi kabul edip, şampiyon takım camiasını karşısına almayacağını, adaletsizliği ilke edinenleri değil, adaletli temsilcilerle yola çıkmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Biz adaletli ligi ve onun temsilcilerinden biri olan Mustafa Hacıkerimoğlu’nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz.”