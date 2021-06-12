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Akşam 22:00’de gündüz maçı! ‘Beyaz Geceler’

Belçika ile Rusya'nın karşı karşıya geldiği St. Petersburg Stadı, maçı izlemeye gelenlere ilginç bir an yaşattı.

Güncellenme: 00:02, 13/06/2021
Spor HaberleriFutbol

EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapan şehirlerden birisi olan Rusya’nın St. Petersburg kenti futbolseverlere ayrı bir heyecan yaşatıyor. Kutuplara yakın olduğu için haziran ve temmuz aylarında neredeyse geceyi hiç yaşamayan şehirde, ‘Beyaz Geceler’ olarak bilinen bu sürede oynanan akşam maçları sanki gündüz oynanıyor.

EURO 2020 kapsamında 7 maçın oynanacağı St. Petersburg Stadı açılışı B Grubu’ndaki Belçika-Rusya maçı ile yaptı.

Zenit’in maçlarını oynadığı 68 bin 134 kişi kapasiteli Gazprom Arena Stadyumu da EURO 2020’de altı grup elemeleri maçları ile birlikte bir çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak.

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Belçika beyaz Danimarka Euro EURO 2020 Finlandiya Futbol Rusya Sağlık St. Petersburg UEFA
Yayınlanma Tarihi:23:24,