Al Duhail, Coutinho’yu kiraladı

Brezilyalı futbol yıldızı Philippe Coutinho, Katar futbolunun güçlü temsilcilerinden Al Duhail'e transfer oldu.

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Katar Birinci Futbol Ligi’nin güçlü ekiplerinden Al Duhail, futbol dünyasının yakından tanıdığı bir yıldızı kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho, sezon sonuna kadar Al Duhail forması giyecek.

Al Duhail kulübünün resmi açıklamasında, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da mücadele eden 31 yaşındaki Coutinho’nun kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. Bu transfer, Katar futbolunu uluslararası arenada daha da güçlendiren bir adım olarak öne çıkıyor.

22 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Aston Villa için sahaya çıkan Coutinho, tüm kulvarlarda 22 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Kariyeri boyunca teknik yeteneği ve oyun görüşüyle ön plana çıkan Coutinho, Al Duhail formasıyla yeni bir heyecan dalgası yaratmaya hazırlanıyor.

Al Duhail, Katar Birinci Futbol Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken bir kulüp olarak biliniyor. Geçen sezon ligin şampiyonu olan Al Duhail, toplamda 8 kez bu prestijli unvana ulaştı.

Coutinho’nun Al Duhail’e transferi, Katar futbolunu daha da cazip hale getirirken, futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Bu önemli transfer, Katar’ın uluslararası futbol sahnesindeki etkisini bir kez daha gösteriyor.