Al-Nasr-Al Ittihad Kalba maçındaki skandal karar istifa getirdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde hakem krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz salı günü Al-Nasr ile Al Ittihad Kalba takımlarını karşı karşıya getiren maçta hakemin verdiği skandal karar sonrası Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Hamad ve yöneticilerden Saleh Al Marzouki görevlerinden istifa etti.

Akıl almaz karar, Maktoum Stadyumu’nda oynanan maçın 65. dakikasında geldi. Bu dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Al-Nasr, 1-1 devam eden maçta öne geçmenin sevincini yaşadı. Ancak bu sevinç, hakeme Video Yardımcı Hakem’den (VAR) gelen uyarı sonrası kısa sürdü. Penaltı kullanılmadan önce Al-Nasr’dan futbolcuların ceza sahasına girdiğini tespit eden hakem, golü iptal etti.

AKIL ALMAZ KARAR

Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Çünkü hakem, atışı tekrarlatmak yerine Al Ittihad Kalba lehine serbest vuruş kullanılmasına karar verdi. Al-Nasr futbolcularının şaşkına çeviren ve uzun süre itiraz etmelerine neden olan karar, birçok eski hakem ve kulüp tarafından da eleştirildi. Ülkedeki hakem standartlarının düşük olduğundan şikayet eden kulüpler, Al Hamad’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

FIFA’nın Özbekistan ile Bahreyn arasında oynanan maçta verilen aynı karar sonrası karşılaşmayı tekrarlattığı hatırlatıldı. Kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Al-Nasr-Al Ittihad Kalba maçının yeninde oynatılması gerektiği savunuldu. Eleştirilerin artması üzerine ise Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Hamad, Mart’ta geldiği görevini bırakmak zorunda kaldı.

Öte yandan Al-Nasr, 88. dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazanmayı başardı.