Al Nassr’da Anderson Talisca kadro dışı bırakıldı iddiası

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Talisca'nın, kulübü Al Nassr'da teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.

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Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr’da forma giyen Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldı.

Anderson Talisca, Al Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi listesinden de çıkarıldı. 5 kişilik yabancı kontenjanında şu an Ronaldo, Telles, Mane, Brozovic bulunuyor. Son isim bugün belirlenecek.

Arabistan basını daha önce de, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Al Nassr’ın Beşiktaş’a transfer mesajı yolladığını öne sürmüştü.

EMRE KOCADAĞ’DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transferin zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi. Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz.”

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş’ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı.