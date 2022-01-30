Al-sat şampiyonu Ali Koç! Dev gelir

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbolcu satışından kulübün kasasına dev girdi sağladı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Futbolda başarısız bir grafik çizen Fenerbahçe, futbolcu satışında ülkenin şampiyonu durumunda… Süper Lig'den yurtdışına yapılan 10 milyon Euro ve üzerindeki 19 transferin 10'unda Fenerbahçe'nin imzası bulunuyor.

Başkan Ali Koç döneminde sarı-lacivertliler, bonservis satışından 70 milyon Euro'ya yakın gelir elde etti. 2018-19 sezonunda Josef 12 milyon Euro, Giuliano 10 ve Fernandao ise 2.5 milyon Euro'ya gitti. Bir sonraki sezon ise Eljif Elmas, 16 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu.

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Kulüp satış rekoru Vedat Muriqi'den geldi. Muriqi, 18 milyon Euro'ya Lazio'ya satıldı. Jailson 4.5 milyon Euro, Frey 2 milyon Euro ve Ademi 800 bin Euro'ya giderken son olarak Allahyar, Hull City'ye 4.5 milyon Euro karşılığında satıldı. Genç İranlı, İstiklal'den 750 bin Euro'ya transfer edilmişti.

Mevcut kadroda Avrupa devlerinin talip olduğu isimlerin olması satış furyasını devam ettirecek. Szalai, Kim ve Altay'dan da büyük gelirler elde etmek isteyen Fenerbahçe, kulübün mali durumunu güçlendirecek.

AVRUPA’YA EN PAHALI SATIŞLAR

1- Cenk Tosun…………..22 milyon Euro……….. Everton………… Beşiktaş

2- Vedat Muriqi……….. 18 milyon Euro…………..Lazio………… Fenerbahçe

3- Yusuf Yazıcı……… 17.5 milyon Euro……………Lille……………..Trabzon

4- Eljif Elmas…………… 16 milyon Euro………….Napoli……….. Fenerbahçe

5- Badou Ndiaye……… 16 milyon Euro………Stoke City……. Galatasaray

6- Moussa Sow……….. 16 milyon Euro………… El-Ahli………. Fenerbahçe

7- Elvir Balic………….15.6 milyon Euro………. R.Madrid…….. Fenerbahçe

8- Bruma………………… 15 milyon Euro…………Leipzig………. Galatasaray

9- Cengiz Ünder……13.4 milyon Euro…………. Roma…………Başakşehir

10- Demba Ba…………. 13 milyon Euro……….Shanghai……….. Beşiktaş

11- Simon Kjaer……..12.5 milyon Euro………… Sevilla………. Fenerbahçe

12- Okocha……………12.4 milyon Euro……………PSG…………. Fenerbahçe

13- Josef………………….. 12 milyon Euro………….Al Ahli……….. Fenerbahçe

14- Arda Turan…………. 12 milyon Euro………. A.Madrid…….. Galatasaray

15- Anelka ………………. 12 milyon Euro………….Bolton………. Fenerbahçe

16- Ozan Kabak……….. 11 milyon Euro……….Stuttgart…….. Galatasaray

17- Giuliano……………10.5 milyon Euro………. Al-Nassr…….. Fenerbahçe

18- Emenike……………. 10 milyon Euro………S.Moskova…… Fenerbahçe

19- Trezeguet………….. 10 milyon Euro………….A.Villa…………Kasımpaşa