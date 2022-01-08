Alanya’da tansiyon yükseldi! Gole seviniyordu, kırmızı kart gördü…

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısında ilginç anlar yaşandı. Başakşehir futbolcusu Ömer Ali Şahiner, takımının beraberlik golüne sevinirken, VAR'dan gelen kararla şaşkına döndü.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Medipol Başakşehir, 41. dakikada büyük bir şok yaşadı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Khouma Babacar’ın golüyle geriye düşen Başakşehir, beraberlik için Alanyaspor kalesine yüklendi. Dakikalar 40’ı gösterirken Stefano Okaka’nın ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mustafa Kürşat Filiz, golden önce Ömer Ali Şahiner’in Efecan Karaca’ya faul yaptığını tespit etti ve golü iptal etti.

SEVİNİRKEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Golden eliyle tribünlere ‘susun’ işareti yapan Ömer Ali Şahiner’e sarı kart veren hakem Kürşat Filiz, golü iptal ettikten VAR’da tespit edilen faul nedeniyle sonra Ömer Ali Şahiner’e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterince saha içi karıştı. Başakşehirli futbolcuların ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu’un sert tepki gösterdi.

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