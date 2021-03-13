Alanyaspor, Antalyaspor’un süper serisini farkla bitirdi!

Süper Lig’in 30. haftasında Antalya derbisi oynandı. Alanyaspor ile Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazanmayı başardı.

Geçen hafta Trabzonspor’u yenerek 4. sıradaki rakibiyle puan farkını indiren Alanyaspor, 13 maçtır yenilmeyen ve bunların 10’unda berabere kalan rakibini Babacar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu ve Ceyhun Gülselam’ın ile yıktı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 49 puanla 5. sırada yer alırken, Antalyaspor 36 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.

Ligin 31. haftasında Antalyaspor, 21 Mart Pazar günü 13.30’da Erzurumspor ile sahasında; Alanyaspor da aynı gün aynı saatte Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

VAR’DA İZLEDİ, PENALTIYI VERDİ

27. dakikada Boffin’in Babacar’a ceza sahasında yaptığı müdahalesi sonrasında oyun devam etti. Ancak VAR odası, hakem Sarper Barış Saka’ya pozisyonu izlemesini tavsiye edince penaltı kararı çıktı.

Babacar, 28. dakikada panenka vuruşuyla kullandığı penaltıda top üst direğe çarpıp kale zemine çarpıp oyun sahasına geri döndü. Yan hakem topun çizgiyi geçtiğini belirtince hakem Saka, golü verdi. Antalyasporlu oyuncular ise gol olmadığını itiraz etti!

MUSTAFA PEKTEMEK’TEN ENFES KAFA

Dakikalar 39’u gösterdiğinde Alanyaspor’un 2. golü geldi. Mustafa Pektemek çektiği şutta kaleci Boffin’den dönen topu, ceza sahası girişinde kafa vuruşuyla filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

OYUNA GİRİP 1 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI

Oyuna 83. dakikada Davidson’un yerine giren Efkan Bekiroğlu, savunmadan gelen pası bekletmeden önüne atan Ceyhun’un kendisini iyi görmesiyle savunmanın arkasına sarktı!

Ceza sahasına hızlıca giren Efkan, kaleci Boffin’in müdahalesine rağmen topu filelere gönderdi: 3-0.

MAÇIN SKORUNU CEYHUN BELİRLEDİ

90+5’te bu kez Efkan, Ceyhun’a asist yaptı. Sol kanattan ceza sahasına hızlıca giren Efkan, penaltı noktasına doğru aktardığı pasta Ceyhun Gülselam gelişine şutunu çekerek kaleci Boffin’i bir kez daha çaresiz bırakarak maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Hasan Hüseyin’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson, şut çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

27. dakikada Alanyaspor atağının sonunda kaleci Boffin, Babacar'a müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, Boffin'in müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Babacar, takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Eren ceza sahası dışından kaleye vurdu, savunmada Tzavellas’a çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek ceza sahası dışından şansını denedi. Kaleciden geri dönen topa yükselen Mustafa'nın ikinci vuruşunda kaleciyi geçen top fillerle buluştu. 2-0

46. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Veysel orta sahanın gerisinden sert bir şut çekti. Top kaleci Marafona'dan geri dönerken Gökdeniz'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta gitti.

58. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

69. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Nuri Şahin'den kaptığı topta ceza sahası içi sol çaprazından şansını denedi. Davdison'un şutunda top Veysel'e çarparak kornere gitti.

83. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Ceyhun'un pasıyla orta sahadan aldığı topu ceza sahası çizgisine kadar getiren Efkan, ayak içiyle topu aşırtarak ağlarla buluşturdu. 3-0

90+4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası sol çaprazında topu alan Efkan, Ceyhun'a pas verdi. Ceyhun şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0