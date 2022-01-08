Alanyaspor-Başakşehir maçında goller ve kartlar: 1-1

Başakşehir, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu yönetiminde 12. maçında da puan almayı başardı.

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Süper Lig’in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor, 14. dakikada Babacar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçtaki tek isabetli şutunda golü bulan ev sahibi takım, 45. dakikada Caiçara’nın golüne engel olamadı. Başakşehir devrenin sonunda bulduğu golle soyunma odasına 1-1’le gitti.

BAŞAKŞEHİR SEVİNDİ AMA VAR’DAN DÖNDÜ!

Dakikalar 40'ı gösterirken Stefano Okaka'nın ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mustafa Kürşat Filiz, golden önce Ömer Ali Şahiner'in Efecan Karaca'ya faul yaptığını tespit etti ve golü iptal etti.

SEVİNİRKEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Golden eliyle tribünlere ‘susun' işareti yapan Ömer Ali Şahiner'e sarı kart veren hakem Kürşat Filiz, golü iptal ettikten VAR'da tespit edilen faul nedeniyle sonra Ömer Ali Şahiner'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterince saha içi karıştı. Başakşehirli futbolcuların ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'un sert tepki gösterdi.

ALANYASPOR DA 10 KİŞİ

55. dakikada maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz ikinci kırmızı kartını çıkardı. Umut Güneş’in Deniz Türünç’e yaptığı hareket sonrasında VAR odası hakeme pozisyonu izlemesini önerdi. Hakem, Deniz’in baldırına arkadan basan Umut’a pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartını gösterdi.

Geride kalan dakikalarda skor değişmedi. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 12. maçtan da puanla ayrılmayı başardı. Alanyaspor 29 puana yükselirken, Başakşehir de haftayı 34 puanla kapattı.

Ligin 21. haftasında Başakşehir, Cumartesi günü sahasında Konyaspor’u konuk edecek. Alanyaspor ise Pazar günü Altay deplasmanına çıkacak.