Alanyaspor, Çaykur Rizespor’u ateşe attı: 2-1

Süper Lig 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, 2-1'lik galibiyetle ikincilik iddiasını sürdürürken, kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor işi zora soktu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İlk yarı ve ikinci yarının başında attığı gollerle öne geçen Alanyaspor, fark 1’e inmesine rağmen skoru korudu ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın 9. dakikasında Emre Akbaba’nın golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başlayan Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’ın hamlesine rağmen, 60. dakikada penaltıdan golü bulan Alanyaspor oldu ve Efecan Karaca ile skoru 2-0’a getirdi.

Oyuna sonradan giren Papiss Cisse 66’da durumu 2-1 yapsa da, kalan dakikalarda başka gol olmadı. Alanyaspor bu sonuçla puanını 52 yaptı ve ikincilik yarışında rakiplerinin kazandığı haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Rizespor ise, 26 puanda kaldı ve kümede kalma mücadelesinde ağır bir yara aldı. Rizespor, gelecek hafta Konyaspor’u ağırlarken, Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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