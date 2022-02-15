Alanyaspor, Davidson’u Çin’e gönderdi

Alanyaspor, 1,5 sezon takımda forma giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu Davidson'u 2 milyon Euro bedelle Çin'in WH Three Towns kulübüne gönderdi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 2020-2021 sezonu başında takıma transfer olan Davidson’u Çin’e gönderdi!

500 bin Euro’ya transfer olan 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için WH Three Towns Kulübü’nden 2 milyon Euro bonservis ücreti alındı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Davidson Pereira Çin’in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Davidson, Alanyaspor formasıyla çıktığı 65 maçta 17 gol ve 10 asistlik katkı yaptı.