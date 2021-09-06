Alanyaspor, Emre Akbaba transferini resmen açıkladı

Galatasaray'da yaşadığı ağır sakatlık sonrası istediği süreyi alamayan Emre Akbaba eski takımı Alanyaspor'a döndü. Akdeniz ekibi 1 yıllığına kiraladığı eski yıldızı için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor Galatasaray’dan eski oyuncusu Emre Akbaba’yı kiraladı… Sarı kırmızılı takımda sezon başında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba, eski takımına 1 yıllık kiralık olarak gitti. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba’nın bu sezonki maaşını ödedi ve kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR İLE ANLAŞMA OLMADI

Emre Akbaba’nın Trabzonspor’a da transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray’ın 4 milyon Euro bonservis ödeyerek 2018 yazında Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı ancak uzun sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Emre Akbaba, sarı kırmızılı formayla 73 maça çıkıp 14 gol attı ve 8 asist yaptı.

Aytemiz Alanyaspor yeni transferini sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu.