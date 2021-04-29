Alanyaspor Fenerbahçe maçının ilk yarısına VAR damga vurdu! Penaltı ve kırmızı kart…

Görüntüler beIN Sports’tan alınmıştır | Süper Lig’in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında sarı-lacivertlilerde kaptan Gökhan Gönül kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sol kanattan Davidson’un yaptığı bindirmede Gökhan Gönül, rakibine yetişemedi ve kayarak topa müdahale etmek istedi ancak rakibine faul yapan Gökhan için hakem Yaşar Kemal Uğurlu kırmızı kartını çıkardı. Yan hakem ise ofsayt bayrağını kaldırdı. Sakatlanan Gökhan Gönül’ün tedavisi devam ederken VAR hakemi Halil Umut Meler pozisyonda ofsayt olmadığını belirtti.

Bu karar sonrasında Fenerbahçe 43. dakikada 10 kişi kaldı.

ÖNCE PENALTI SONRA OFSAYT

Maçın 26. dakikasında ise Fenerbahçe penaltı kazandı ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi. Mesut Özil’in pasında ceza sahasındaki Valencia topa hareketlenirken savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi ancak VAR odasındaki incelemeden sonra Valencia’nın Mesut’un pasında ofsaytta olduğuna karar verildi ve penaltı iptal edildi.