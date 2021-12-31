Alanyaspor, Francesco Farioli’yi takımın başına getirdi

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Alanyaspor, kulüpte daha önce teknik direktör Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak çalışan Francesco Farioli'ye teknik direktör olarak imza attırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Francesco Farioli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Akdeniz temsilcisi, Çağdaş Atan ile başlanılan kötü sezonun ardından takımın başına Bülent Korkmaz’ı getirmişti. Alanyaspor, Korkmaz ile iyi bir çıkış yakalasa da alınan kötü sonuçlardan sonra bir ayrılık daha yaşandı!

GALATASARAY İLE ADI ANILDI

İtalyan teknik adam Farioli, Alanyaspor’da Çağdaş Atan’ın yardımcılığını da yapmıştı. Farioli’nin adı son günlerde Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılığı için de geçmiş ve İtalyan çalıştırıcı NEF Stadyumu’nda sarı-kırmızılı takımın maçlarını loca tribünlerden takip etmişti.

FATİH TERİM’İN FARIOLI HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Fatih Terim, Karagümrük’ten ayrılan Francesco Farioli’nin teknik ekiplerine katılacağına yönelik haberlerin sorulması üzerine, “Benim haberim yok, yalanlar sırayla gidiyor. Yeni gündem maddemiz bu galiba. Maç haricinde ben hiç görüşmedim kendisiyle. Birçok kişi öngörülüyor. Klasik haline geldi. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayıyla birleştirdiler” yorumunu yaptı.

ALANYASPOR’UN AÇIKLAMASI

“İmza töreninde konuşan başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bülent hocamıza ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor’umuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük’e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor’umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun.

Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ise, “Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor’u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Teknik Direktörümüz Francesco Farioali'nin ekibi şöyle:

Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos (Yardımcı Antrenör)

Jarkko Antero Tuomisto (Kaleci Antrenörü)

Francisco Nogales (Bireysel Performans Antrenörü)

Osman Nuri Kul (Analiz)

Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül (Kondisyoner)”