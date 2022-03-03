Alanyaspor Gaziantep FK’yi uzatmada eledi

Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının ardından yarı finale yükselen son takım uzatmalar sonunda belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti. Rakibini uzatmada 2-1 mağlup eden Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen son takım oldu.

Son bölümü nefes kesen karşılaşmada Alanyaspor, Tayfur Bingöl ile öne geçti. Gaziantep FK, Papy Djilobodji’nin uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda Oğuz Aydın ile bir gol daha bulan Alanyaspor, turu geçen takım oldu.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçta 74. dakikada Tayfur Bingöl’ün kaydettiği golle Alanyaspor skor avantajını eline geçirdi. Gaziantep FK, 90+1. dakikada Papy Djilobodji ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin normal süresi 1-1 berabere sona erdi.

Uzatma dakikalarında Alanyaspor, 102. dakikada Oğuz Aydın’ın golüyle bir kez daha öne geçti. Uzatmanın kalan bölümünde skor avantajını koruyan Alanyaspor, maçı 2-1 kazandı.

RAKİP SİVASSPOR

Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK’yi eleyen Alanyaspor böylece Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor’dan sonra yarı finale yükselen son takım oldu.

Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor ile karşılaşacak. İlk maç 19-20 ya da 21 Nisan’da Alanya’da, bu maçın rövanşı ise 10-11 ya da 12 Mayıs’ta Sivas’ta oynanacak.