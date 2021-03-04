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Alanyaspor-Göztepe maçında galip yok… Üç puan hasreti dört maça çıktı

Alanyaspor ile Göztepe arasında Alanya'da oynanan karşılaşma berabere sonuçlandı. Alanyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıktı.

Güncellenme: 18:19, 04/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Alanyaspor-Göztepe maçında galip yok… Üç puan hasreti dört maça çıktı

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Göztepe’yi konuk etti. İlk yarısı 1-0 Göztepe’nin üstünlüğü ile sona eren karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi. Ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıkan Alanyaspor’un golü Tzavelas’dan gelirken, Göztepe’nin golünü Fatih Aksoy kendi kalesine attı.

Ligde üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Göztepe ile üç maçtır galip gelemeyen Alanyaspor, Alanya’da karşı karşıya geldi. İlk yarının son dakikalarında Göztepe, rakibi karşısında öne geçti. 44. dakikada Fatih Aksoy’un kendi kalesine attığı gol, konuk ekibin soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor, 54. dakikada Tzavelas ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takım da gol atma becerisi gösteremeyince mücadele 1-1 sona erdi. Böylece Alanyaspor’un ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıkarken, Göztepe yenilmezlik serisini dört maça taşıdı.

Alanyaspor, bu beraberlikle puanını 43’e, Göztepe ise 36’ya yükseltti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Manolis Siopis, Davidson (Efecan Karaca dk. 75), Damian Kadzior, Berkan Kutlu, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 82)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Alpaslan Öztürk, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Fousseni Diabate (Marko Mihojevic dk. 90+1), Cherif Ndiaye, Obinna Nwobodo (Cristian Titi dk. 90+6), Halil Akbunar (Lamine Gassama dk. 90+6), Soner Aydoğdu, Brown Ideye (Adis Jahovic dk. 46)

Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Peter Zulj, Anderson Esiti, Kubilay Sönmez, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fatih (dk. 44 k.k.) (Göztepe), Giorgos Tzavellas (dk. 54) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Brown Ideye, Adis Jahovic (Göztepe), Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Alanyaspor 1-1 Göztepe

  • 17′ Sağdan gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza alanı içerisine kadar getirdiği topla kaleyi görerek şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.
  • 21′ Savunma arkasına sızan Adam Bareiro aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Bareiro'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.
  • 34′ Soldan Göztepe Soner ile korner kullandı. Savunma topu uzaklaştırırken, Nwobodo ceza alanı dışından tekrar kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.
  • 43′ Sağdan Kadzior – Juanran paslaşmasıyla kullanılan serbest vuruşta topu ceza alanı içerisine gönderdi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Tzavellas uzaktan sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
  • GOL! 44′ Sol kanattan hareketlenen Halil topu ceza alanı içerisine yolladı. Gelen topa Alanyasporlu Fatih ters bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 0-1
  • 45′ Ceza alanı içinde topla buluşan Davidson yakından kaleyi yokladı ancak top kalecide kaldı.
  • 49′ Ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkan, kaleyi yokladı ancak top kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle kornere gitti.
  • GOL! 54′ Sağdan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1
  • 65′ Alanyaspor’un Kadzior ile soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe sızan Moubandje topa yükseldi ancak Göztepeli Murat'a çarpan top kornere gitti.
  • 77′ Kadzior topu ceza alanı içine ortaladı. İçeride oluşan karambolde topu çevirmek isteyen Moubandje'den önce kaleci İrfan Can araya girerek müdahale etti.
Alanyaspor Bingöl Göztepe Güneş İçeride Karaman Mustafa Pektemek Süper Lig Titi