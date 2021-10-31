Alanyaspor-Göztepe maçında gol düellosu! Son anlar nefes kesti…

Süper Lig 11. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında karşılıklı gol düellosu yaşandı. Geriye düştüğü maçın ikinci yarısında öne geçen Göztepe, son dakikalarda gelen gole engel olamayınca iki ekip puanları paylaştı. Alanyaspor beraberliği yakaladıktan sonra uzatma anlarında kaçırdığı gollere rağmen yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor, bu sezon sadece 2 galibiyeti olan ve alt sıralara demir atan Göztepe’yi konuk etti. Maçın başında öne geçen Alanyaspor, ikinci yarıda iyi oyununu sürdüremeyince Göztepe üstünlüğü ele geçirdi. Ancak son dakikalarda gelen gol maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Mücadelenin 3. dakikasında Davidson’un golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Göztepe’de oyuna giren Lourency ve Tijanic, maçın senaryosunu da değiştiren isimler oldu. Karşılaşmanın 62. dakikasında David Tijanic’in attığı golün asistini yapan Lourency, dakika 78’de Göztepe’yi 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Geriye düştükten sonra Göztepe kalesine yüklenmeye başlayan Alanyaspor, üst üste pozisyonlarda kaleci İrfan Can Eğribayat ve direkleri geçemedi. Ancak Alanyaspor’un 89. dakikada kullandığı köşe vuruşuna Nemanja Milunovic kafayı vurdu. Savunmadan seken top kaleci İrfan Can’ı yanıltınca ağlarla buluştu ve Alanyaspor skoru 2-2’ye getirdi.

UZATMALARDA KAÇAN GOLLER

Bu golden bir dakika sonra, bu kez sol kanattan yapılan ortaya Davidson kafayı vurdu direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. Mücadelenin 90+4 dakikasında Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca altıpas içinden golle burun buruna geldi. Ama yaptığı kafa vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti. Göztepe kalesini adeta ablukaya alan Alanyaspor, kaleci İrfan Can ve Göztepe savunmasının direncini kıramayınca karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor yenilmezlik serisini 8 maça yükseltirken 21 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Göztepe ise, 9 puanla 18. sırada kaldı.