Alanyaspor, Göztepe’yi ateşe attı
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor, deplasmanda oynadığı maçta düşme hattından kurtulmaya çalışan Göztepe'yi mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında düşme hattında yer alan Göztepe, sahasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Alanyaspor, Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl’ün golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Alanyaspor puanını 49’a yükseltirken, ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Göztepe 27 puanda kaldı.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada tek gol 71. dakikada geldi. Efecan Karaca’nın pasını iyi değerlendiren Famara Diedhiou, yaptığı şık vuruşla Alanyaspor’u öne geçirdi. 90+7. dakikada Tayfur Bingöl farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.