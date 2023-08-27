Alanyaspor – Hatayspor maçı 0-0 berabere: VAR iptali ve sahada gergin anlar

Alanyaspor, kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'a karşı sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

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Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayan Corendon Alanyaspor, sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçta sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Maçın son anlarında iki takım oyuncuları birbirine girdi.

İlk yarıda oyunun tek hakimi olan ve bir topu direkten dönen Alanyaspor, ikinci yarıda da Hatayspor kalesinde etkili olmaya devam etti. İkinci yarıda da bir topu direkten dönen Hatayspor, 3 net gol fırsatından yararlanamadı. Maçın 90+1. dakikasında Umut Güneş’in attığı gol, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edilince sahadaki tansiyon arttı.

Bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları birbirine girerken, Hatayspor’dan Joelson Fernandes ve Furkan Bayır sarı kartla cezalandırıldı.

Gergin şekilde sona eren maçta gol sesi çıkmazken, iki takım da 5 puana ulaştı. Hatayspor bir sonraki maçında Adana Demirspor’u ağırlayacak. Alanyaspor ise, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.