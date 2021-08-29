Alanyaspor, Hayat deplasmanında dağıldı

Hatayspor, sahasında oynadığı maçta Alamyaspor'u farklı mağlup oldu.

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Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Hatayspor, 3. haftada ilk galibiyetini almayı başardı.

Hatayspor’un gollerini Traore, Lobjanidze, Riberio, El Kaabi, Kamara kaydetti.

Hatayspor bu galibiyetle puanını 4’e yükseltirken, Alanyaspor’un puanı 3 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları

GOL! 4′ Organize gelişen Hatayspor atağında, sol kanattan topu taşıyan Lobjanidze pasını Traore'ye aktardı. Topla ceza sahasına giren Traore'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

GOL! 18′ Sağdan kullanılan taç atışı sonrasında Traore'nin harika pasında Saba Lobjanidze çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

35′ Sağdan kullanılan serbest vuruşta Novais'in ceza sahasına ortasına Davidson'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

37′ Diouf'un pasında ceza sahasından plase vuruş yapan Lobjanidze'nin şutu az farkla auta gitti.

39′ Traore'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin kaleci ile karşıya şutunda top kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.

GOL! 42′ Lobjanidze'nin pasında topla buluşan Ruben Riberio ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

45′ Lobjanidze'nin pasında Traore ceza sahası ön çizgisinden sert vurdu kaleci son anda direk dibinde topun kaleye gitmesini önledi.

57′ Serbest vuruşta Riberio'nun yerden pasında El Kaabi ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

GOL! 60′ Diouf'un sağdan ortasında arka direkte bulunan El Kaabi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

64′ Eduardo'nun soldan ortasında altı pas önünde Davidson topa dokundu ancak kaleci Munir son anda kornere çeldi.

65′ Kullanılan korner atışında Eduardo arka direkte bomboş pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti.

GOL! 90′ Hızlı gelişen Hatayspor atağında Dylan Louis'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0