Alanyaspor-Karagümrük maçına Fabio Borini damgası

Süper Lig 20. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin yıldızlaştığı maçta, geriden gelip öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Alanyaspor’a konuk olan Fatih Karagümrük, maçın henüz başında geriye düştü ancak Fabio Borini’nin golleriyle üstünlüğü sağladı. Ancak ev sahibi ekibin son anlarda bulduğu golle mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ligde orta sıralarda yer alan ve istikrarsız sonuçlara imza atan iki ekibin maçında, gol perdesini 6. dakikada Umut Güneş açtı. Umut Güneş’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Alanyaspor, 59. dakikada Fabio Borini’nin golüne engel olamayınca skora denge geldi. Son haftalarda Fatih Karagümrük’ü sırtlayan İtalyan yıldızı Borini, 79. dakikada İstanbul ekibini 2-1’lik üstünlüğe taşıyan golü de attı. Ancak 83. dakikada Ivan Cavaleiro skoru 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Karagümrük üst üste üçüncü beraberliğini aldı ve 22 puana ulaştı. Alanyaspor ise, 25 puanla rakibinin hemen üzerinde 9. sırada yer aldı.

FABIO BORINI ALEV ALDI

Alanyaspor deplasmanında Karagümrük’ün iki golünü de kaydeden takım kaptanı Fabrio Borini, Süper Lig’de 18 maçta 12 gole ulaşmış oldu. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 gol-3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Borini, Karagümrük’ün son haftalardaki en formda oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekti.