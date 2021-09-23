Alanyaspor Kasımpaşa engelini de geçti, seriye bağladı
Sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Alanyaspor, rakibini mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Süper Ligin 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Efecan Karaca ve 83. dakikada Davidson’un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle ligde üst üste üçüncü maçından da üç puanla ayrılan Alanyaspor, puanını 12’ye yükseltirken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 5′ Gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası önünde oluşan karambolde Umut Bozok ceza yayı üzerinde önüne düşen topa sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı, top yandan auta gitti.
- 9′ Alanyaspor’un kazandığı kornerde Emre Akbaba ortasını yaptı. Arka direkte Famara’nın kafa vuruşunda ağlara gitti ancak hakem Bahattin Şimşek, bu oyuncunun kafaya yükselirken faul yaptığını işaret ederek golü geçersiz saydı.
- 37′ Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran’ın penaltı noktasına yükselttiği topa Famara’nın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul parmaklarının ucuyla güçlükle kornere çeldi.
- 44′ Gelişen Alanyaspor kontratağında orta sahada topu kontrol eden Awaziem kale önüne koşu yapan Famara’ya uzun pas gönderdi. Son savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra Famara’nın kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kale çizgisinde durdurmayı başardı.
- GOL! 54′ Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Davidson hızla ceza sahasına girdi. Korner çizgisine kadar giren Davidson topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Efecan’ın gelişine plase vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
- 64′ Kasımpaşa’nın sağ kanattan gelişen atağında topu kazanan Eysseric ceza sahasına ortaladı. Arka direğe yakın alanda Yusuf Erdoğan’ın kafa vuruşunu kalesi Serkan Kırıntılı kornere tokatladı.
- 71′ Gelişen Kasımpaşa atağında Umut Bozok’un derinlemesine pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hajradinovic’in şutunu kaleci Serkan kurtardı.
- 77′ Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias topu çizgide bir süre taşıdıktan sonra kale önüne yükseltti. Burada kale çizgisinin 1 metre önünde topa kayarak vuran Babacar’ın şutu auta gitti.
- 81′ Sağdan gelişen Kasımpaşa atağında Feyzi Yıldırım’ın yaptığı etkili ortada altıpas üzerinde Hajradinovic’in kafa vuruşu yandan auta gitti.
- GOL! 83′ Orta sahada kazanılan faulü Fatih Aksoy, bekletmeden kullandı. Rakip sahaya hızla sokulan Davidson kontrol ettiği topu bekletmeden kaleye gönderdi. Top kaleci Ertuğrul’un solundan fileleri havalandırdı: 2-0.