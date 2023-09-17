Alanyaspor Kasımpaşa maçında müthiş geri dönüş

Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak bir puanı kurtardı. Bu sonuçla iki takım da ligdeki galibiyet hasretine son veremedi.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki kez iki farklı geriye düşen Kasımpaşa, mücadelen 3-3 beraberlikle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla iki takımın da ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Alanyaspor’un gollerini 18. dakikada Sergio Cordova, 24 ve 51. dakikalarda Joao Novais kaydetti. Kasımpaşa’nın golleri ise 45+2. dakikada Mamadou Fall, 79. dakikada Aytaç Kara ve 87. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

Bu beraberlikle Alanyaspor puanını 7, Kasımpaşa ise 6 yaptı.