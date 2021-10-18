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Alanyaspor, Kayserispor’a gol oldu yağdı: 6-3

Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Alanyaspor, iki kez geriye düştüğü maçta Kayserispor'u sahasında 6-3 mağlup ederek haftanın flaş skoruna imza attı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 21:57 - 18 Ekim 2021 Güncellenme:
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Alanyaspor, Kayserispor’a gol oldu yağdı: 6-3

Süper Lig’in 9. haftası müthiş bir maçla sona erdi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadelede Alanyaspor, Kayserispor’u 6-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın 22. dakikası 2-2’lik beraberlikle geçilirken, ilk yarıyı Alanyaspor önde tamamladı. İkinci yarı da 4 gole sahne oldu.

Kayserispor 9. dakikada Onur Bulut ile öne geçti, Alanyaspor 14’te Efecan Karaca ile cevap verdi: 1-1. Bir dakika sonra Kayserispor, Gavranovic ile yeniden 2-1 öne geçti.

22. dakikada Emre Akbaba’nın yaptığı ortada Kayserispor stoperi Hosseini, ters kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi: 2-2. İlk yarının son dakikasında Davidson, takımını soyunma odasına 3-2 üstün götürdü.

Alanyaspor 55’te Umut Güneş ile skor olarak rahatladı ve durumu 4-2 yaptı. 77’de Diedhiou sahneye çıkıp maçın 7. golünü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra yine Davidson topu filelerle buluşturmayı başardı: 5-2.

Gol yağmurunun yaşandığı maça noktayı koyan 88. dakikada Mustafa Pektemek oldu. Oyuna 61’de giren Kayserispor forveti, maçın skorunu 6-3 olarak belirleyen golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 17 puana yükseldi. Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor da Konyaspor’a konuk olacak.

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