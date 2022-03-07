Alanyaspor, Kayserispor’u 2 golle yıktı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig’de 28. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1’lik skorla konuk ekip Aytemiz Alanyaspor oldu.
Yukatel Kayserispor’un golünü 34. dakikada Andrea Bertolacci kaydetti. Aytemiz Alanyaspor’un golleri 41. dakikada Oğuz Aydın ve 83. dakikada Erencan Yardımcı’dan geldi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman son dakikalarda kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 46’ya yükseltti. Yukatel Kayserispor 38 puanda kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Kayserispor’u ağırlayacak. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR:
12’nci dakikada sol kanattan Mane’nin ceza sahası içine orta, şut karışımında gönderdiği top üst ağlara gitti.
23’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karacan’ın sağ çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.
34’üncü dakikada sol kanatta Carole’nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Bertolacci’nin kafa ile vuruşu ağlarla buluştu. (1-0)
40’ıncı dakikada Efkan Bekiroğlu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın’ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-1)
44’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl’ün kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
52’nci dakikada ceza sahası içinde Efecan Karacan’ın pasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın kaleye çektiği şutu kaleci Cenk kornere çeldi.
75’inci dakikada ceza sahası içinde Tayfur Bingöl’ün pasında topla buluşan Efecan Karacan’ın şutu üstten auta gitti.
77’nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba’nın kaleye şutu Kayserispor savunmasına çarparak, kaleye az farkla kornere gitti.
83’üncü dakikada ceza sahası içinde Tayfur Bingöl’ün pasında topla buluşan Erencan Yardımcı’nın kaleye çektiği şutu ağlarla buluştu. (1-2)
90+2’nci dakikada bir pozisyona itiraz ederek, saha içine giren teknik direktör Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.