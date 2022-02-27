Alanyaspor, Konyaspor’a gol yağdırdı: 5-1

Süper Lig'de üç haftadır kazanamayan Konyaspor ve Alanyaspor'un maçında gol yağmuru yaşandı. Geçen hafta lider Trabzonspor'a evinde 4-0 yenilen Alanyaspor, adeta bu maçın acısını lig ikincisi Konyaspor'dan çıkarttı. Konyaspor'un ikincilik koltuğu tehlikeye girdi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, 5-1 galip gelerek üç haftalık galibiyet hasretine son verdi. Lig ikincisi Konyaspor, üst üste dördüncü maçından da 3 puan çıkartamayınca liderle arasındaki puan farkı 17’ye yükseldi ve ikincilik koltuğunu kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldı.

Maçın 11. dakikasında Abdülkerim Bardakçı’nın golüyle 1-0 öne geçen Konyaspor, 26’da Daniel Candeias’a engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Amar Rahmanovic’in 30. dakikada Konyaspor’u tekrar üstünlüğe geçiren golü VAR’dan iptal edilirken, 33’te Umut Güneş’in şık vuruşuyla Alanyaspor skoru 2-1’e getirdi. Maçın 38. dakikasında Famara Diedhiou’nun penaltıdan ve 42’de Joao Novais’in attığı gollerle Alanyaspor soyunma odasına 4-1’lik skorla önde girdi. Konyaspor’un ikinci yarıda farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken, Endri Çekici’nin 52. dakikadaki golü VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçtaki son sözü 87’de Oğuz Aydın söyledi ve Alanyaspor maçı 5-1 kazandı.

Bu sonuçla Alanyaspor üç hafta sonra kazanarak puanını 43 yaptı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Konyaspor ise, 49 puanda kalarak lider Trabzonspor ile arasındaki farkın 17’ye yükselmesine engel olamadı. Konyaspor’un üçüncü Başakşehir ile 3, dördüncü Adana Demirspor ile arasındaki fark 4’e düştü. Alanyaspor Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile karşılaştıktan sonra ligde Kayserispor’a konuk olacak. Konyaspor ise, ligde Galatasaray’ı ağırlayacak.