Alanyaspor penaltılarla çeyrek finalde! Adana Demirspor’u saf dışı bıraktı…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u penaltılarla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşan iki Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor’un maçında 90 dakika ve uzatmalarda 1-1’lik skor bozulmayınca penaltılara gidildi. Penaltılar sonucunda Alanyaspor, 4-2’lik skorla çeyrek finale çıkan 7’nci takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupasının son 16 turunda iki Akdeniz ekibi karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor’un karşılaştığı maçın ilk golü 21inci dakikada geldi. Ani gelişen Alanyaspor atağında uzun topla sol kanatta topla buluşan Borja, hızla çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu kaleye paralel şekilde yerden gönderdi. Geriden koşu yapan Wilson’a sadece topa dokunmak kaldı: 1-0.

38’inci dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta gelişen Adana Demirspor atağında Akintola aut çizgisine kadar topu taşıyarak arka direğe çevirdi. Geriden gelen Erhun gelişine sert vurdu ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanınca karşılaşma uzatmalara gitti. 106’ncı dakikada gelişen Adana Demirspor ceza alanında oluşan karambolde Matheas Vargas’ın eline çarpan topun ardından maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Efkan’ın vuruşunu kaleci Vedat kurtardı. Uzatmalar da 1-1lik eşitlikle sonuçlandı.

SKOR PENALTILARLA DEĞİŞTİ

Maçın 120 dakikalık süresinde de 1-1lik skor bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Aytemiz Alanyaspor 4-2’lik skorla rakibi Adana Demirspor’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Wilson Eduardo'nun şutunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.

18. dakikada Umut Güneş'in ortasında ceza sahası içinde Aweziem'in kafa vuruşu kale direğinin üzerinden az farkla dışarı gitti.

22. dakikada Borja'nın yerden ortası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Akintola'nın ortasında top ceza sahası içerisinde Borja'nın eline değmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından var incelemesi yapıldı. Yapılan incelemelerde pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi.

38. dakikada Akintola sol kanattan rakiplerini geçerek taşıdığı topu Erhun Öztümer'le buluşturdu. Erhun’un şutuyla meşin yuvarlak, önce üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta topu alan Yunus Akgün'ün sert şutunu kaleci Marafona iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunu, kaleci Vedat kornere çeldi.

74. dakikada sol kanatta ceza sahası çizgisi yakınlarına kazanılan serbest vuruşta Vargas'ın vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

76. dakikada sğ kanatta topla buluşan Assombalonga'nın sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

99. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Eduardo'nun ceza sahası dışından vurduğu plase vuruşunda top direkten döndü.

105+1. dakikada ceza sahası içinde Vargas topa elle müdahale edince hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Efkan’ın şutunda kaleci Vedat gole izin vermedi.