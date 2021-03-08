Alanyaspor, Trabzonspor’u Davidson ile avladı!

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırıp rakibine zirve yarışında çelme taktı.

Trabzonspor’u deviren golleri 66. dakikada Mustafa Pektemek ve 73 ile 90+7. dakikalarda Davidson kaydetti. Bordo-mavililerin tek golünü ise 80. dakikada penaltıdan Bakasetas attı.

Trabzonspor’da Vitor Hugo, duraklama dakikalarında gördüğü sarı kartla ligin 30. haftasında cezalı duruma düştü.

Alanyaspor 46 puanla 5. sıraya yükselip, bordo-mavili takımla da puan farkını 5’e indirdi. Trabzonspor ise ilk 3 sıradaki takımdan kopmamak için çıktığı maç sonunda 51 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor 14 Mart günü 16.00’da Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor da 13 Mart Cumartesi günü 16.00’da Antalyaspor’u ağırlayacak.

İLK GOL 66’DA GELDİ

Trabzonspor kalesinde gol arayan Alanyaspor, 66. dakikada sonuca gitmeyi başardı. Sağ kanattan yapılan ortada Ceyhun Gülselam arka direkteki Mustafa Pektemek’e pasını aktardı. 32 yaşındaki forvet, rahat bir pozisyonda fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

DAVIDSON FARKI 2’YE ÇIKARDI

Trabzonspor savunmasının az kişiyle yakalandığı pozisyonda Alanyaspor durumu 2-0’a getirdi. Oyuna 62’de giren Davidson, 73. dakikada kendi yarı sahasından dribling ile rakip ceza sahasına girdi. Yerden, kaleci Uğurcan’ın sağından topu kaleye gönderen Brezilyalı, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

BAKASETAS ESKİ TAKIMINI PENALTIDAN AVLADI

Devre arasında Alanyaspor’dan Trabzonspor’a transfer olan Bakasetas, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı. Yunan oyuncu, Berkan’ın eline çarpan top sonrasında kazanılan penaltıda kaleci Serkan’ı çaresiz bırakıp Trabzonspor’u umutlandıran golü kaydetti: 2-1.

MAÇA NOKTAYI DAVIDSON KOYDU

Maça sonradan girip takımının hücumda etkili olmasına katkı sağlayan Davidson, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

90+7’de Moubandje’nin arka direğe yaptığı ortada sert ve düzgün bir vuruş yapan Davidson, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

TRABZONSPOR 1-3 ALANYASPOR