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Alanyaspor, Trabzonspor’u Davidson ile avladı!

Trabzonspor, zirve takibini sürdürmek için çıktığı maçta Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer iç sahada üst üste ikinci yenilgisini alırken lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:44, 08/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Alanyaspor, Trabzonspor’u Davidson ile avladı!

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırıp rakibine zirve yarışında çelme taktı.

Trabzonspor’u deviren golleri 66. dakikada Mustafa Pektemek ve 73 ile 90+7. dakikalarda Davidson kaydetti. Bordo-mavililerin tek golünü ise 80. dakikada penaltıdan Bakasetas attı.

Trabzonspor’da Vitor Hugo, duraklama dakikalarında gördüğü sarı kartla ligin 30. haftasında cezalı duruma düştü.

Alanyaspor 46 puanla 5. sıraya yükselip, bordo-mavili takımla da puan farkını 5’e indirdi. Trabzonspor ise ilk 3 sıradaki takımdan kopmamak için çıktığı maç sonunda 51 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor 14 Mart günü 16.00’da Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor da 13 Mart Cumartesi günü 16.00’da Antalyaspor’u ağırlayacak.

İLK GOL 66’DA GELDİ

Trabzonspor kalesinde gol arayan Alanyaspor, 66. dakikada sonuca gitmeyi başardı. Sağ kanattan yapılan ortada Ceyhun Gülselam arka direkteki Mustafa Pektemek’e pasını aktardı. 32 yaşındaki forvet, rahat bir pozisyonda fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

DAVIDSON FARKI 2’YE ÇIKARDI

Trabzonspor savunmasının az kişiyle yakalandığı pozisyonda Alanyaspor durumu 2-0’a getirdi. Oyuna 62’de giren Davidson, 73. dakikada kendi yarı sahasından dribling ile rakip ceza sahasına girdi. Yerden, kaleci Uğurcan’ın sağından topu kaleye gönderen Brezilyalı, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

BAKASETAS ESKİ TAKIMINI PENALTIDAN AVLADI

Devre arasında Alanyaspor’dan Trabzonspor’a transfer olan Bakasetas, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı. Yunan oyuncu, Berkan’ın eline çarpan top sonrasında kazanılan penaltıda kaleci Serkan’ı çaresiz bırakıp Trabzonspor’u umutlandıran golü kaydetti: 2-1.

MAÇA NOKTAYI DAVIDSON KOYDU

Maça sonradan girip takımının hücumda etkili olmasına katkı sağlayan Davidson, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

90+7’de Moubandje’nin arka direğe yaptığı ortada sert ve düzgün bir vuruş yapan Davidson, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

TRABZONSPOR 1-3 ALANYASPOR

  • GOL! 90+7′ Trabzonspor’un beraberlik golü aradığı dakikalarda Alanyaspor 3’ü buldu! Moubandje’nin rakibinden çok şık bir şekilde sıyrılıp yaptığı ortada arka direkte Davidson, kaleci Uğurcan’ı bir kez daha geçmeyi başararak durumu 3-1 yaptı.
  • Karşılaşmanın sonuna 10 dakikalık duraklama eklendi.
  • GOL! 80′ Trabzonspor farkı 1’e indirdi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas, kaleci Serkan ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1.
  • 79′ Trabzonspor penaltı kazandı! Nwakaeme’nin şutunda Berkan’ın eline çarpıp kornere giden pozisyon sonrasında hakem Suat Arslanboğa, VAR uyarısıyla ekranda pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi.
  • GOL! 73′ Alanyaspor oyuna 62. dakikada giren Davidson ile farkı 2’ye çıkardı. Kendi yarı sahasından topla çıkan Davidson, savunmayı çaresiz bırakıp ceza sahasına girdi. Kaleci Uğurcan sağından topu filelere gönderen Brezilyalı, skoru 2-0 yaptı.
  • GOL! 66′ Alanyaspor, Mustafa Pektemek ile 1-0 öne geçti. Yapılan ortada Ceyhun Gülselam arka direkteki Mustafa’ya topu çok iyi indirdi. 32 yaşındaki forvet, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek değiştirdi.
  • 62′ Maçtaki ilk değişiklik zorunlu bir değişiklik oldu. Sakatlanan Kadzior sedye ile kenara gelirken, Davidson oyuna dahil oldu.
  • 51′ Topla birlikte ceza sahasına giren Ekuban’ın vuruşunu Serkan çeldi.
  • 46′ İkinci yarı başladı.
  • 45+2′ İlk yarı sona erdi.
  • 38′ Nwakaeme’in kafayla indirdiği topa Bakasetas’ın gelişine yaptığı vuruş Serkan’dan döndü.
  • 37′ Moubandje’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu Uğurcan çeldi. Dönen topu Kadzior ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • 22′ Bakasetas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Serkan’dan döndü.
  • DİREKTEN DÖNDÜ! 10′ Salih Uçan’ın ceza sahası dışından yaptığı şık aşırtma vuruş direkten geri geldi.
  • 1′ Karşılaşma Trabzonspor’un vuruşuyla başladı.
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Yayınlanma Tarihi:14:59,