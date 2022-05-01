Alanyaspor, Yeni Malayaspor karşısında kâbustan uyandı: 2-1

Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında geriye düştüğü maçı iki dakikada bulduğu iki golle devirdi ve Avrupa hedefinde kritik bir galibiyet elde etti.

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Ligde son 3 maçını kaybeden ve ilk 5’te yer alarak Avrupa’ya gitme hedefinde yara alan Alanyaspor, küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor’u ağırladı.

Maçın 23. dakikasında VAR uyarısıyla Kenan Özer’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Malatyaspor, 31’de Nouha Dicko’nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda Alanyaspor’da oyuna giren Tayfur Bingöl, 65’te Daniel Candeias ve 66’da Oğuz Aydın’ın attığı gollerin asistini yaparak Alanyaspor’un 2-1 öne geçmesinde önemli rol oynadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-1 kazanan Alanyaspor, 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve 55 puanla 5. sırada yer aldı. Malatyaspor ise, 20 puanda kaldı. Alanyaspor ligde bir sonraki maçında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Malatyaspor ise, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.