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Alanyaspor, Zinedine Ferhat’ı gönderdi

Geçen sezon başında Alanyaspor'a katılan Zinedine Ferhat, sözleşmesi karşılıklı feshedilerek gönderildi.

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Alanyaspor, Zinedine Ferhat’ı gönderdi

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Zinedine Ferhat’ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Zinedine Ferhat’ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor’a geçen sezon başında gelen 30 yaşındaki oyuncu Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı. (AA)

Alanyaspor oyuncu sosyal medya Süper Lig Trendyol
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