Alanyaspor’da 7’si futbolcu 13 kişi corona pozitif!

Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Alanyaspor'da 7’si futbolcu 13 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 16.00'da Başakşehir ile sahasında karşılaşacak olan Alanyaspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor.

Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır” denildi.

Takımımızın Covid 19 test sonuçları hakkında bilgilendirme https://t.co/TWJurLNPsV pic.twitter.com/MxvcHsX16h — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) January 7, 2022