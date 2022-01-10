Alanyaspor’da ayrılık

Alanyaspor, Khouma Babacar'ın sözleşmesinin sona erdiğini ve Senegalli futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Kulübü, futbolcu Khouma Babacar’ın sözleşmesinin sona erdiğini ve oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Teşekkürler Babacar. Futbolcumuz Khouma Babacar’ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Alanyaspor’un Sassuolo’dan kiraladığı Khouma Babacar, Akdeniz ekibiyle çıktığı 45 maçta 18 gol atarken, 2 de asist yaptı.