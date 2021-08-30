Alanyaspor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Turuncu-yeşilli ekipte yönetim, yeni teknik direktör adaylarıyla görüşmeye başladı

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Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile Çağdaş Atan’ın yolları ayrıldı. Alanyaspor’un başına geçtikten sonra sergilettiği futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Çağdaş Atan’ın, Süper Lig’de son hafta Hatayspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyet sonrası görevine son verildi.

Bu sezon görevine son verilen 5. teknik direktör olan Çağdaş Atan, 12 Ağustos 2020 tarihinde Alanyaspor ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Alanyaspor’un başında 47 maça çıkan Çağdaş Atan, 1.51 puan ortalaması tutturmuştu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 10 hafta liderlik koltuğunda yer alan Alanyaspor, ilerleyen haftalarda zirvedeki yerini kaybetmişti. Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 60 puanla 7. sırada tamamlamıştı.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Alanyaspor, ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kaldı.

Adaylar belli oldu

Süper lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi. Alanyaspor yönetimi, vakit kaybetmeden teknik direktör adaylarını belirledi. Edinilen bilgilere göre, yönetimin; temasa geçtiği adaylar arasında Okan Buruk, Levent Şahin, Tayfun Korkut, Şenol Can ve Francesco Farioli bulunuyor.

Alanyaspor yönetiminin takımın başına getirmek istediği isimler arasında en güçlü aday olarak Okan Buruk gözükse de tecrübeli teknik adamın yönetimden istediği yıllık ücret ve transfer şartının bu ihtimali zora soktuğu belirtildi. Alanyaspor eski yardımcı antrenörlerinden olan Francesco Farioli’nin de hali hazırda Fatih Karagümrük’te görev yapıyor olması nedeniyle Alanyaspor yöneticileri arasında bu durum etik olmaz düşüncesiyle olumsuz olarak karşılandı.

Favori Levent Şahin

Alanyaspor yönetiminde Levent Şahin, Tayfun Korkut ve Şenol Can’ın ismi de masaya yatırıldı. Tayfun Korkut’un uzun yıllardır Süper Lig’den uzak olması, Şenol Can’ın ise Kasımpaşa’da da su yüzüne çıkan lisans sorunu yönetime geri adım attırdı. Bu gelişmeler neticesinde, Akdeniz ekibinde ibre Levent Şahin’e döndü. 8 yıl boyunca Fatih Terim ile birlikte hem milli takım hem de Galatasaray’da tecrübeler kazanan Levent Şahin, yönetimin en sıcak baktığı isim haline geldi. Turuncu-yeşilli yönetim kısa süre içerisinde takımın başına getireceği teknik direktöre karar verecek.