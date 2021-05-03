Alanyaspor’da Salih Uçan şoku! Kırık şüphesi…

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor müsabakasının 1. dakikasında Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle oyun alanını terk etti. Başarılı oyuncunun elmacık kemiğinde kırık şüphesi ile ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Salih Uçan'ın yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu. Bu sezon Alanyaspor formasıyla ligde 34 maça çıkan Salih Uçan, 2 gol atıp 6 asist yaptı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezon öncesinde üç büyüklerin transfer listesinde yer alıyor.

Basında yer alan iddialara göre, lider Beşiktaş başarılı orta saha ile gelecek sezon için anlaşma sağladı.