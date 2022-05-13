Alanyaspor’dan çok sert açıklama! “Atilla Karaoğlan vicdanen rahat mı?”

Alanyaspor'dan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında hakem hataları hakkında yazılı açıklamada bulunularak, "Olmayan korner ve faul uyduran hakem Atilla Karaoğlan vicdanen rahat mı?" denildi.

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Alanyaspor tarafından yapılan açıklamada finale kalan Sivasspor ve Kayserispor’u kutladıkları belirtildi. Ayrıca Alanyaspor teknik ekibi ve futbolcuları gösterdikleri mücadele için tebrik edildi. Hakem hatalarının vurgulandığı açıklamada, “Sivasspor ile oynadığımız yarı final rövanş maçında yediğimiz beraberlik golü öncesinde olmayan faulü uyduran, arkasından bir de rakibimiz lehine olmayan bir korner uyduran hakem Atilla Karaoğlan vicdanen rahat mı? Merak ediyoruz. 3-5 metreden net pozisyonları görememesi akıl alır gibi değil. Golle sonuçlanan bu bariz hataları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ayrıca yaşadığımız bir kaç konuyu da Türk futbolunda bir daha yaşanmaması adına dile getirmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“Sivasspor’a yakışmadı”

Oyunu yavaşlatma çabalarının Sivasspor’a yakışmadığını belirten açıklamanın devamında, “Saha kenarındaki top toplayıcıların sürekli topları sağa sola atarak taç atışlarını geciktirmeye çalışması üzerine 4’üncü hakem Can Cengiz, ‘Benim öncelikli görevim değil. Şu an sahaya odaklandım’ diyerek olayı geçiştirmek yerine, saha komiserine görev verip, top toplayıcıların yerlerini zamanında değiştirebilirdi. Maçın 2’nci yarısında 2 kez sahaya 2’nci top atılarak oyunu yavaşlatma çabaları da ev sahibi Sivasspor’a yakışmadı. Görüyoruz ki hem sahadaki oyun anlamında, hem de saha dışındaki kuralların işlemesi konusunda Türk futbolunun Avrupa’da yol alabilmesi için daha çok uzun yıllara ihtiyaç var” sözlerine yer verildi.