Alanyaspor’dan orta sahaya takviye: Eduardo

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Portekizli Wilson Bruno Naval Costa Eduardo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Alanyaspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Güney ekibi, geçtiğimiz sezonu Al-Ain Kulübü’nde geçiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinden düzenlenen imza töreninde konuşan, “Kulübümüze ve kendisine hayırlı olsun. İnşallah Alanyasporumuza katkı sağlayacak. Kazasız belasız güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Wilson Eduardo ise, “Alanyaspor sürekli gelişen bir kulüp olduğu için buraya gelmeyi çok istedim. En büyük hedefim beklentileri karşılamak. Gol ve asistlerimle taraftarlarımızı mutlu edeceğim” diye konuştu.