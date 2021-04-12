Alanyaspor’dan süper geri dönüş! Denizlispor’u ateşe attı

Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı.
Konuk takım 27. dakikada Bakalorz ve 51. dakikada Tusha’nın golleriyle 2-0 öne geçerek büyük avantajı ele geçirdi. Ancak Alanyaspor’un dönüşü 54’te başladı.
54. dakikada Berkan Kutlu ve 68. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golleriyle Alanyaspor, 2-2’lik beraberliği yakaladı. Oyuna 83. dakikada giren Mustafa Pektemek, 88. dakikada Davidson’un yaptığı ortaya çok zor bir kafa vuruşu yaparak takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 3 maçlık aranın ardından kazanan Alanyaspor 52 puanla 5. sıraya yükselirken, lig sonuncusu Denizlispor ise 26 puanda kaldı.
Ligin 35. haftasında Alanyaspor, Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda; Denizlispor ise aynı gün 13.30’da Denizlispor ile sahasında karşılaşacak.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
- 15. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından topu getiren Juanfran içerideki Bareiro'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kalecide kaldı.
- 20. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından savunmanın arkasına sızarak topu kapan Babacar, çizgiye kadar sürdü. Uzaktan şansını deneyen Babacar'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
- 27. dakikada gelişen Denizlispor atağında Sacko'nun ortasında ceza alanı solundaki Sakıb'ı geçen top Bakalorz'un önüne düştü. Bakalorz'un vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
- 31. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Babacar topu ceza alanı içindeki Berkan'a aktardı. Berkan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Abdulkadir'de kaldı.
- 51. dakikada sağdan gelişen Denizlispor atağında Bakalorz topu ceza alanı yayındaki Tusha'ya verdi. Tusha'nın vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
- 54. dakikada Kadzior’un ortasında savunma arkasına sızan Berkan, kafayla topu filelere gönderdi. 1-2
- 62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mobuandje ceza alanı solundan şansını denedi. Moubandje'nin sert vuruşunda top kaleciyi geçemedi.
- 68. dakikada Alanyaspor soldan Efkan ile serbest vuruş kullandı. Efkan'ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-2
- 79. dakikada gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın sağdan sert şutunda kaleci Marafona müthiş bir kurtarış yaptı.
- 88. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza alanı çizgisinden topu içeri ortaladı. Topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-2