Alanyaspor’dan süper geri dönüş! Denizlispor’u ateşe attı

Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı.

Konuk takım 27. dakikada Bakalorz ve 51. dakikada Tusha’nın golleriyle 2-0 öne geçerek büyük avantajı ele geçirdi. Ancak Alanyaspor’un dönüşü 54’te başladı.

54. dakikada Berkan Kutlu ve 68. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golleriyle Alanyaspor, 2-2’lik beraberliği yakaladı. Oyuna 83. dakikada giren Mustafa Pektemek, 88. dakikada Davidson’un yaptığı ortaya çok zor bir kafa vuruşu yaparak takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 3 maçlık aranın ardından kazanan Alanyaspor 52 puanla 5. sıraya yükselirken, lig sonuncusu Denizlispor ise 26 puanda kaldı.

Ligin 35. haftasında Alanyaspor, Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda; Denizlispor ise aynı gün 13.30’da Denizlispor ile sahasında karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI