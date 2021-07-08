Alanyasporlu Babacar kalp spazmı geçirdi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un hücum oyuncusu Babacar’ın sabah antrenmanında rahatsızlandığı açıklandı. Akdeniz temsilcisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyuncunun kalp spazmı geçirdiği belirtildi.

Alanyaspor’dan yapılan açıklama şöyle;

“Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır.”

Alanyaspor’un Serie A ekibi Sassuolo’dan iki yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki Babacar, çıktığı 25 lig maçında 8 gol kaydetti.

Süper Lig kulüpleri, Alanyaspor’un Babacar açıklamasının ardından ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.